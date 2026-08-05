Росимущество выставило на торги бывшие активы производителя водки «Хортиця»

Июньские попытки продать эти активы не привлекли заявителей, а на публичном предложении в конце июля с ценой отсечения 3,9 млрд руб. покупателя также не было. После февраля 2022 года Global Spirits отозвал лицензии на выпуск и продажу продукции в России. Вскоре предприятия холдинга перешли к Александру Беспалову, однако в 2024 году суд обратил эти активы в доход государства, и теперь их продает Росимущество.