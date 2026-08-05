Подрядчик — о снижении интереса инвесторов к ОКН: «У всех плохое настроение»

Инвесторы стали меньше вкладываться в восстановление объектов культурного наследия, а те, кто уже вложился, фиксируют падение покупательской способности местного населения и туристов. Об этом «Новому Калининграду» сообщил руководитель компании «Строймонтажсервис» Валерий Щербатых, который является генподрядчиком на ряде крупных исторических объектов (в их числе замок Тапиау, крайсхаус в Железнодорожном и т.д.).
В частности, Щербатых заметил, что у предпринимателей, которые вложились в туристическую инфраструктуру поселка Железнодорожный, «плохое настроение», так как «упало количество туристов и снизились продажи».
«Все в растерянности, — сообщил Щербатых. — У бизнеса плохое настроение. Я продолжаю работать, но вижу, что люди напряглись, и те проекты, которые ранее планировались, сейчас в стадии обдумывания дальнейших шагов. Дешевых денег сейчас нет, нет и конъюнктуры, чтобы можно было бы вложиться именно сейчас. Желание есть, проектная документация — пожалуйста. А дальше не идет».
Подрядчик добавил, что в этом году он сдает несколько крупных объектов, на которых работал годами (например, спальный корпус в Железнодорожном, который, по словам Щербатых, готов на 90%). При этом новых заказов пока нет.
«Я пока все заканчиваю, а потом, может быть, поменяю вообще направление. Буду писать мемуары», — отшучивается Щербатых.
Напомним, что ранее руководитель АНО «Балтийский центр развития промышленного туризма “Индустрия”» Наталья Казакова, реализующая ряд проектов в Железнодорожном, написала на своей странице «ВКонтакте» в конце июля, что новая налоговая ситуация вынуждает ее платить миллион рублей вместо 300 тысяч, что вынуждает урезать часть проектов.