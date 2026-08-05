Подрядчик — о снижении интереса инвесторов к ОКН: «У всех плохое настроение»

«Все в растерянности, — сообщил Щербатых. — У бизнеса плохое настроение. Я продолжаю работать, но вижу, что люди напряглись, и те проекты, которые ранее планировались, сейчас в стадии обдумывания дальнейших шагов. Дешевых денег сейчас нет, нет и конъюнктуры, чтобы можно было бы вложиться именно сейчас. Желание есть, проектная документация — пожалуйста. А дальше не идет».