В результате суд отклонил заявление Rousselot. Суд согласился с доводами «Союзснаба» со ссылкой на пункт 19 обзора ВС от 17 июня 2026 года, по которому отсутствие беспристрастности у арбитров из недружественных стран предполагается. Суд отметил, что арбитр Анина Либкинд является гражданкой Швеции и работает в шведской юрфирме, эта страна входит в ЕС и включена в перечень недружественных. Суд не признал письмо арбитра о подтверждении независимости достаточным для подтверждения объективности, так как оно не доказывает свободу от «давления публичного порядка Швеции».