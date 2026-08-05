Минэкономразвития РФ: инфляция на 3 августа в годовом выражении составила 6,11%

А вот в секторе непродовольственных товаров было замечено снижение цен на 0,18 процентов. Помимо прочего, стали дешеветь и услуги санаториев — на 1,8 процентов. А вот стоимость наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые), напротив, возросла на 0,12 процентов.