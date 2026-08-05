Минэкономразвития РФ: инфляция на 3 августа в годовом выражении составила 6,11%

В России инфляция на 3 августа в годовом выражении составила 6,11 процентов. Данная информация следует из обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».
За период с 28 июля по 3 августа на продукты питания был зафиксирован рост цен на уровне 0,05 процентов. Стоимость овощей снизилась на 0,75 процентов. Остальные же продукты подорожали на 0,13%.
А вот в секторе непродовольственных товаров было замечено снижение цен на 0,18 процентов. Помимо прочего, стали дешеветь и услуги санаториев — на 1,8 процентов. А вот стоимость наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые), напротив, возросла на 0,12 процентов.
Ранее сайт KP.RU сообщал, что Центробанк России изменил прогноз по инфляции на 2026 год. Специалисты регулятора считают, что данный показатель достигнет 6−7 процентов. В 2027 году же ожидаются 4%.