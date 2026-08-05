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Минэкономразвития РФ: инфляция на 3 августа в годовом выражении составила 6,11%

За период с 28 июля по 3 августа на продукты питания был зафиксирован рост цен на уровне 0,05%

Источник: Комсомольская правда

В России инфляция на 3 августа в годовом выражении составила 6,11 процентов. Данная информация следует из обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

За период с 28 июля по 3 августа на продукты питания был зафиксирован рост цен на уровне 0,05 процентов. Стоимость овощей снизилась на 0,75 процентов. Остальные же продукты подорожали на 0,13%.

А вот в секторе непродовольственных товаров было замечено снижение цен на 0,18 процентов. Помимо прочего, стали дешеветь и услуги санаториев — на 1,8 процентов. А вот стоимость наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые), напротив, возросла на 0,12 процентов.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что Центробанк России изменил прогноз по инфляции на 2026 год. Специалисты регулятора считают, что данный показатель достигнет 6−7 процентов. В 2027 году же ожидаются 4%.