Суточная переработка нефти в России выросла на 4% в июле

По мнению собеседника «Ъ», новые меры государства по поддержке топливного рынка не увеличивают производство топлива, а лишь меняют порядок его распределения. Среди мер — разрешение на оборот топлива класса «Евро-2», снижение норматива биржевых продаж бензина с 15% до 10% и запрет на экспорт бензина. В краткосрочной перспективе это позволит сократить число повторных перепродаж, направить дефицитный ресурс конечным потребителям и уменьшить разрыв между заводскими и мелкооптовыми ценами, считает источник. Однако фундаментальные причины локальных дефицитов таким образом не устраняются, подчеркнул он.