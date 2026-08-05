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Операторы частных АЗС рассказали о проблемах из-за дефицита топлива в России

Российский топливный союз направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой равномерно распределять топливо между крупными нефтекомпаниями и независимыми операторами автозаправочных станций. С текстом письма ознакомился «Ъ».

Российский топливный союз направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой равномерно распределять топливо между крупными нефтекомпаниями и независимыми операторами автозаправочных станций. С текстом письма ознакомился «Ъ».

Костромская топливная компания вынуждена закупать топливо в удаленных регионах, сообщил владелец Александр Моисеев. Например, одна из последних закупок АИ-95 из Сургута с учетом логистики обошлась КТК в 118 ₽ за литр, рассказал он. «При этом бизнес работает с минимальной наценкой», — добавил господин Моисеев.

Коммерческий директор сети «Нефтьмагистраль» Сергей Соловьев назвал альтернативой закупку дорогого импортного топлива, прежде всего белорусского. Однако розничные цены при этом оказываются примерно на 20 ₽ выше за литр, чем на АЗС вертикально-интегрированных компаний. «Люди по таким ценам покупать не готовы при наличии топлива на заправках ВИНК. Поэтому реализация в нашей сети существенно сократилась, и мы вынуждены сокращать расходы», — отметил господин Соловьев.

По словам президента Ассоциации топливного рынка Воронежа Вадима Рубцова, в последние недели партнерские АЗС «Газпром нефти» в регионе и на трассе М-4 «Дон» перестали получать бензин, несмотря на действующие прямые договоры. Операторам приходится закупать топливо по ценам выше биржевых, что отражается на стоимости в рознице, отметил он.

Подробнее — в материале «Ъ» «Канистры внутренних дел».

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