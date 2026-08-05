Операторы частных АЗС рассказали о проблемах из-за дефицита топлива в России

Коммерческий директор сети «Нефтьмагистраль» Сергей Соловьев назвал альтернативой закупку дорогого импортного топлива, прежде всего белорусского. Однако розничные цены при этом оказываются примерно на 20 ₽ выше за литр, чем на АЗС вертикально-интегрированных компаний. «Люди по таким ценам покупать не готовы при наличии топлива на заправках ВИНК. Поэтому реализация в нашей сети существенно сократилась, и мы вынуждены сокращать расходы», — отметил господин Соловьев.