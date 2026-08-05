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Правительство временно разрешило продажу и импорт бензина Евро-2 и Евро-3

Правительство России утвердило возможность производства, импорта, выпуска в оборот и обращения автомобильного бензина экологических классов К2, К3 и К4 (соответствуют стандартам Евро-2, Евро-3 и Евро-4) до 1 июля 2027 года.

Источник: РБК

Правительство России утвердило возможность производства, импорта, выпуска в оборот и обращения автомобильного бензина экологических классов К2, К3 и К4 (соответствуют стандартам Евро-2, Евро-3 и Евро-4) до 1 июля 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

«На автозаправочных станциях будет отражена информация об экологическом классе такого отпускаемого топлива. Информация будет доступной и будет представлена в наглядной форме», — говорится в сообщении.

Правительство также признало утратившим силу прежнее постановление, временно допускавшее продажу бензина К5 с превышенным уровнем серы до конца 2026 года.

Минэнерго подчеркнуло, что мера носит временный характер. Принятое решение, пишет ведомство, Направлено на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка автомобильным топливом и недопущение дефицита в условиях перестройки логистических цепочек, технологических ограничений и необходимости сохранения бесперебойной работы топливного рынка.

При этом, подчеркивает Минэнерго, долгосрочная государственная политика в области экологических требований к моторному топливу не пересматривается. Послабления являются временной «антикризисной мерой», обеспечивающей баланс между качеством топлива и его доступностью для потребителей.

В начале июля правительство разрешило ряду российских НПЗ до конца года оборот бензина, соответствующего стандартам Евро-3, для повышения надежности топливообеспечения. В пресс-службе Минэнерго сообщили РБК, что в постановлении речь идет о бензине с массовой долей серы не более 150 мг на кг и дизеле с массовой долей серы 350 мг на кг. Вице-премьер Александр Новак называл это решение временным. По его словам, решение было принято для наполнения внутреннего рынка топливом и покрытия дефицита.

В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон, который среди прочего направлен на обеспечение бензином и дизельным топливом внутреннего рынка. Поправки разрешают смешивать прямогонный бензин с другими компонентами для получения высокооктанового автомобильного топлива.

Материал дополняется.

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