Правительство временно разрешило продажу и импорт бензина Евро-2 и Евро-3

В начале июля правительство разрешило ряду российских НПЗ до конца года оборот бензина, соответствующего стандартам Евро-3, для повышения надежности топливообеспечения. В пресс-службе Минэнерго сообщили РБК, что в постановлении речь идет о бензине с массовой долей серы не более 150 мг на кг и дизеле с массовой долей серы 350 мг на кг. Вице-премьер Александр Новак называл это решение временным. По его словам, решение было принято для наполнения внутреннего рынка топливом и покрытия дефицита.