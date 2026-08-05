Сбербанк планирует добиться признания топливного оператора «ЕвроТранс» банкротом

Сбербанк планирует обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом ПАО «ЕвроТранс», владеющего сетью автозаправочных станций «Трасса». Эта информация указана в сообщении, размещенном на Федресурсе.
«ЕвроТранс» является одним из крупнейших независимых операторов топливного рынка Московской области. Компании принадлежит разветвленная инфраструктура, включающая сеть из 57 автозаправочных комплексов под брендом «Трасса», а также сеть быстрых электрозаправок, насчитывающую 172 точки.
«Публичное акционерное общество “Сбербанк России”… уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ПАО “ЕвроТранс”, — следует из заявления.
При этом точный размер неисполненных обязательств «ЕвроТранса» перед Сбербанком в сообщении не раскрывается.
Ранее стало известно, что ФАС возбудила новые дела на рынке топлива России. Ведомство выдало предупреждения сразу нескольким операторам АЗС. Подробности читайте на сайте KP.RU.