Правительство на год разрешило продажу бензина «Евро-2» в России

В начале июля правительство понизило класс разрешенного для продажи в России топлива до уровня «Евро-3». Это стало одной из мер борьбы с дефицитом топлива в России. Среди других принятых мер — снижение норматива биржевых продаж бензина с 15% до 10% и запрет на экспорт бензина.