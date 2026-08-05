На российском топливном рынке предсказали вытеснение независимых трейдеров

С российского топливного рынка будут вытесняться независимые трейдеры, которые занимаются перепродажей купленной продукции, в том числе частным АЗС. При этом на Петербургской бирже заметно увеличивается доля трейдеров, близких к вертикально-интегрированным нефтяным компаниям. Об этом сообщили источники «Ъ».