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В России запретили продажу нескольких моделей грузовиков Dongfeng и Zoomlion

Росстандарт запретил обращение в России нескольких моделей китайских грузовиков Dongfeng и Zoomlion. Это связано с нарушением обязательных технических требований, сообщила пресс-служба ведомства.

Росстандарт запретил обращение в России нескольких моделей китайских грузовиков Dongfeng и Zoomlion. Это связано с нарушением обязательных технических требований, сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о моделях Dongfeng DFV4198 и DFV KC, а также грузовиках Zoomlion типов ZTC-4, ZTC-3, TMCP3 и TMCP4. Нарушения связаны с недостаточной эффективностью тормозной системы, неправильным креплением ремней безопасности, оснащением задними и боковыми защитными устройствами, рулевым управлением и установкой устройства вызова экстренных служб.

Официальным представителям Dongfeng и Zoomlion выдали предписания. Они должны подготовить план устранения нарушений. Дилерские центры свяжутся с владельцами отозванных грузовиков для бесплатной замены неисправных деталей.