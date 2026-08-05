В России запретили продажу нескольких моделей грузовиков Dongfeng и Zoomlion

Речь идет о моделях Dongfeng DFV4198 и DFV KC, а также грузовиках Zoomlion типов ZTC-4, ZTC-3, TMCP3 и TMCP4. Нарушения связаны с недостаточной эффективностью тормозной системы, неправильным креплением ремней безопасности, оснащением задними и боковыми защитными устройствами, рулевым управлением и установкой устройства вызова экстренных служб.