Администрация Трампа вернула импортерам $100 млрд пошлин по решению суда

По информации CNBC, несмотря на вердикт суда, Белый дом пытается восстановить аналогичный тарифный режим, опираясь на иные правовые основания. При этом американский лидер заявил, что введенные сборы принесли стране «сотни миллиардов долларов», а решение судей лишь вынудило администрацию искать «другой способ» их применения.