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Администрация Трампа вернула импортерам $100 млрд пошлин по решению суда

Верховный суд США в феврале признал незаконным взимание тарифов по закону IEEPA, обязав власти вернуть импортерам 60% от собранных 166 миллиардов долларов.

Источник: Аргументы и факты

Администрация президента США Дональда Трампа вернула импортерам порядка 100 миллиардов долларов таможенных пошлин. Это произошло после того, как Верховный суд признал незаконным применение закона о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) для их взимания.

Согласно документам, направленным в Суд по международной торговле США, возвращенная сумма составляет около 60% от общих 166 миллиардов долларов, собранных правительством.

В феврале высшая судебная инстанция постановила, что закон IEEPA не наделяет главу государства правом вводить подобные тарифы, что повлекло за собой обязательство властей компенсировать импортерам удержанные средства.

По информации CNBC, несмотря на вердикт суда, Белый дом пытается восстановить аналогичный тарифный режим, опираясь на иные правовые основания. При этом американский лидер заявил, что введенные сборы принесли стране «сотни миллиардов долларов», а решение судей лишь вынудило администрацию искать «другой способ» их применения.

Ранее Трамп предрек Европе проблемы, если он перестанет быть для нее другом.

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