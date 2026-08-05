В Абхазии поэтапно восстанавливают электроснабжение после аварии на ГЭС

Отключение электроэнергии произошло около 19:30 мск по всей Абхазии.
«Началось поэтапное восстановление электроснабжения по районам Абхазии. Подключение абонентов осуществляется по мере готовности энергосистемы и подачи мощности — до полного восстановления электроснабжения», — говорится в сообщении.
Несмотря на отсутствие света, к примеру, в Сухуме жизнь не замерла, кафе и рестораны сразу же включили дизельные генераторы, передает корреспондент ТАСС. Автономное электроснабжение предусмотрено также в отелях, медицинских учреждениях и торговых точках. В некоторых частях города не работали светофоры, но на основных перекрестках они работают автономно независимо от наличия электричества. Такая же ситуация в других районах.
На горном плато в селе Бедиа Ткуарчалского района проходил концерт в рамках XXIV Международного музыкального фестиваля «Хибла Герзмава приглашает». Поскольку концерт проходил на возвышенности у древнего храма, и там изначально было предусмотрено автономное электроснабжение, ни участники концерта, ни зрители не ощутили отсутствия света в республике, сообщили ТАСС в администрации района.