МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Wildberries работает над созданием собственного мессенджера. Как говорила в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума основательница компании, глава Wildberries & Russ (RWB) Татьяна Ким, он запущен в тестовом режиме для сотрудников.
По ее словам, в первую очередь он появился как решение внутренних проблем компании для общения команды, но разработчики мессенджера поставили перед собой более амбициозные задачи — сделать продукт, который они смогли бы вывести на рынок.
Ким отмечала в июне, что пока непонятно, получится это сделать или нет. При этом она допускала в случае успеха возможность вывода мессенджера после доработки на зарубежные рынки.
Wildberries задумалась о его создании после объединения с Russ — крупнейшего в стране оператора наружной рекламы. Компания уже развивает платформу для видеошопинга — Wibes, и там тоже есть «легкая форма» мессенджера, отмечала Ким.