Bloomberg: США намерены ввести таможенные пошлины на поликремний

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа намерена уже на этой неделе ввести таможенные пошлины, а также установить минимальные ввозные цены на поликристаллический кремний, используемый в производстве микросхем, а также солнечных панелей. Об этом пишет агентство Bloomberg.
По его сведениям, о подобном шаге американские власти могут объявить уже 6 августа. Такая мера призвана стимулировать производство этого компонента, а также изготовляемых из него изделий внутри страны.
Как указывает агентство, американская администрация обсуждала введение 15-процентных пошлин, а также установление нижней границы цен на импорт не только поликристаллического кремния, но и различного оборудования для солнечных батарей.