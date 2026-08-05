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Bloomberg: США намерены ввести таможенные пошлины на поликремний

Компонент используется в производстве микросхем, а также солнечных панелей.

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа намерена уже на этой неделе ввести таможенные пошлины, а также установить минимальные ввозные цены на поликристаллический кремний, используемый в производстве микросхем, а также солнечных панелей. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По его сведениям, о подобном шаге американские власти могут объявить уже 6 августа. Такая мера призвана стимулировать производство этого компонента, а также изготовляемых из него изделий внутри страны.

Как указывает агентство, американская администрация обсуждала введение 15-процентных пошлин, а также установление нижней границы цен на импорт не только поликристаллического кремния, но и различного оборудования для солнечных батарей.

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