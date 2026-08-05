Bloomberg: США намерены ввести таможенные пошлины на поликремний

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа намерена уже на этой неделе ввести таможенные пошлины, а также установить минимальные ввозные цены на поликристаллический кремний, используемый в производстве микросхем, а также солнечных панелей. Об этом пишет агентство Bloomberg.