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Wildberries разрабатывает собственный мессенджер

Wildberries запустил тестирование мессенджера для сотрудников.

Источник: Комсомольская правда

Wildberries начал разработку собственного мессенджера. Сейчас сервис работает в тестовом режиме и доступен сотрудникам компании. Об этом ТАСС сообщила глава компании RWB Татьяна Ким.

Изначально мессенджер создавался как внутренний инструмент для более удобного общения между командами. По словам главы RWB, в процессе разработки у проекта появились более масштабные цели.

Ким отметила, что разработчики рассчитывают превратить корпоративный сервис в полноценный продукт, который в будущем сможет выйти на открытый рынок.

Ранее KP.RU сообщал, что Wildberries официально опроверг распространившиеся слухи о планах по переносу своих логистических центров за пределы территории России. В компании подчеркнули, что вся текущая логистическая инфраструктура продолжает функционировать на территории страны.

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