Wildberries разрабатывает собственный мессенджер

Wildberries начал разработку собственного мессенджера. Сейчас сервис работает в тестовом режиме и доступен сотрудникам компании. Об этом ТАСС сообщила глава компании RWB Татьяна Ким.
Изначально мессенджер создавался как внутренний инструмент для более удобного общения между командами. По словам главы RWB, в процессе разработки у проекта появились более масштабные цели.
Ким отметила, что разработчики рассчитывают превратить корпоративный сервис в полноценный продукт, который в будущем сможет выйти на открытый рынок.
Ранее KP.RU сообщал, что Wildberries официально опроверг распространившиеся слухи о планах по переносу своих логистических центров за пределы территории России. В компании подчеркнули, что вся текущая логистическая инфраструктура продолжает функционировать на территории страны.