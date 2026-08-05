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Росстандарт ограничил продажу в России ряда грузовиков Dongfeng и Zoomlion

Росстандарт ввёл ограничения на выпуск в обращение в России нескольких моделей грузовой техники Dongfeng и Zoomlion. Решение принято после внеплановых проверок, в ходе которых специалисты выявили нарушения требований безопасности.

Как сообщили в ведомстве, ограничения затронули транспортные средства Dongfeng типов DFV4198 и DFV KC, а также технику Zoomlion типов ZTC-4, ZTC-3, TMCP3 и TMCP4.

Проверки проводились в отношении официальных представителей производителей. По их итогам Росстандарт применил так называемую защитительную оговорку технического регламента Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств».

В ведомстве пояснили, что выявленные нарушения могут создавать угрозу жизни и здоровью водителей, пассажиров, а также других участников дорожного движения. В связи с этим выпуск указанных транспортных средств в обращение на российском рынке временно ограничен.

Ранее Life.ru рассказывал, что китайский электромобильный бренд Avatr установил рекорд недельных продаж в России, практически обнулив складские запасы дилеров. За семь дней на учёт поставили 155 машин, а всего за месяц владельцами стали 442 человека — больше, чем за первые 26 недель года.

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