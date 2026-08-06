Казахстан отправит 100 тысяч тонн нефти в обход России

Более дорогая железнодорожная схема поможет сохранить добычу на Тенгизе при перебоях на главном экспортном маршруте Казахстана, передает DKNews.kz.
В августе «Тенгизшевройл» планирует вывезти через Грузию около 100 тысяч тонн сырья, сообщили Reuters два отраслевых источника. В июле компания отправила через Батуми 20 тысяч тонн — августовский план выше в пять раз.
Нефть повезут по железной дороге.
Тенгизскую нефть загрузят в железнодорожные цистерны и доставят в грузинский порт Батуми. После перевалки сырье отправят танкерами через Черное море в направлении Турции.
Маршрут обходится дороже трубопроводного экспорта. ТШО задействует его как резервный канал, чтобы ограничения на вывоз нефти не заставили компанию снова сокращать производство.
Стоимость перевозки и условия августовских поставок источники не раскрыли. Поэтому оценить дополнительную нагрузку на экспортера пока невозможно.
КТК работает с перебоями.
Через Каспийский трубопроводный консорциум проходит около 80% нефтяного экспорта Казахстана. Система соединяет западные месторождения страны с морским терминалом возле Новороссийска.
В июле загрузку танкеров неоднократно приостанавливали после атак на суда и роста угроз безопасности. Судовладельцы стали осторожнее принимать рейсы в этот район, что осложнило поиск танкеров.
Перебои быстро ударили по добыче. По данным Reuters, в июле Казахстан сократил производство нефти на 14% по сравнению с июнем.
Министерство энергетики заявляло, что полную остановку КТК не рассматривают, а ситуацию контролируют. Однако в начале августа погрузка вновь шла с перерывами из-за вопросов безопасности и нехватки доступных судов.
А теперь главное. Батуми страхует часть поставок, но заменить КТК этот маршрут пока не способен — слишком различаются пропускные возможности и стоимость логистики.
Казахстан задействует собственный актив в Грузии.
Батумский нефтяной терминал принадлежит «КазТрансОйлу». По данным компании, комплекс может переваливать до 11 млн тонн грузов в год.
Инфраструктура включает 132 резервуара общей вместимостью свыше 585 тысяч кубометров и шесть железнодорожных эстакад. Выносная система налива принимает танкеры дедвейтом до 100 тысяч тонн.
Наличие собственного терминала дает Казахстану готовую точку выхода к Черному морю. Но между Тенгизом и Батуми нет прямого нефтепровода, поэтому сырье приходится перевозить более дорогим железнодорожным транспортом.
ТШО контролируют четыре акционера: Chevron владеет 50%, ExxonMobil Kazakhstan — 25%, «КазМунайГаз» — 20%, LukArco — 5%. Структуру участия подтверждает сама компания.