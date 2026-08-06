МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Украина с февраля 2022 года получила около $200 млрд прямого бюджетного финансирования от западных партнеров. Об этом заявил глава Нацбанка Украины (НБУ) Андрей Пышный.
«Украина получила около $200 млрд прямого бюджетного финансирования от международных партнеров [с 2022 года]. Колоссальная сумма», — написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Украина уже несколько лет составляет бюджет с рекордным дефицитом. В Киеве признают, что страна полностью исчерпала собственные ресурсы и изыскивать средства с каждым разом становится все сложнее. Как отмечал бывший украинский премьер-министр (2010−2014) Николай Азаров, без западного кредитования Украина перестанет существовать как государство.