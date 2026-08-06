Более 14 миллионов рублей долга по зарплате накопил бетонный завод в Приморье

В Артеме прокуратура контролирует погашение долгов по заработной плате на предприятии по производству бетонных изделий. Руководство завода задолжало своим сотрудникам более 14 миллионов рублей.
Ранее прокуратура уже выявляла на этом предприятии факты несвоевременной выплаты зарплаты. Руководителя привлекли к административной ответственности. Несмотря на это, задолженность завода перед 203 работниками сейчас превышает 14 миллионов рублей.
Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, прокурор Артема Илья Горгаев вместе с руководителем краевого СК и уполномоченным по правам человека встретился с трудовым коллективом. «В ходе встречи обсуждены вопросы соблюдения трудовых прав граждан, работникам даны ответы на все интересующие вопросы», — рассказали в прокуратуре Приморского края.
Сейчас погашение всей накопившейся суммы перед рабочими находится на контроле ведомства.