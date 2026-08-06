Минздрав рекомендовал расширить перечень жизненно необходимых лекарств

Комиссия по формированию лекарственных перечней Минздрава рекомендовала включить еще четыре препарата в список жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), передает «РИА Новости».
Пресс-служба ведомства уточнила, что речь идет о препаратах со следующими международными непатентованными наименованиями:
Мосунетузумаб. Предназначен для терапии рецидивирующей или рефрактерной фолликулярной лимфомы. Лекарство эффективно для продления жизни больных, пояснили в Минздраве.
Белумосудил в таблетках. Используется для лечения хронической реакции «трансплантат против хозяина» — когда донорский иммунитет начинает отторгать новый организм. Препарат эффективен при лечении взрослых после пересадки костного мозга.
Дантролен. Стабилизирует состояние, угрожающее жизни, при злокачественной гипертермии при непереносимости анестезии на фоне генетического заболевания.
Эртуглифлозин. Снижает уровень сахара в крови при диабете II типа и уменьшает риск сердечно-сосудистых осложнений.
Комиссия Минздрава не стала включать в перечень ЖНВЛП лусеоглифлозин, используемый при диабете, теклистамаб, предназначенный для лечения рецидивирующей или рефрактерной множественной миеломы, а также комбинацию трифлуридин и типирацил, применяемый при лечении злокачественных опухолей на поздних стадиях.
Всего в перечень ЖНВЛП входит более 800 препаратов. Из них более 80% производятся в России по полному циклу либо со стадии готовой лекарственной формы. Цены на такие препараты регулируются государством. Их закупают госучреждения и бесплатно выдают пациентам.