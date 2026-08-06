Посол в Москве рассказал о специалистах в области ИИ из РФ и Пакистана

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Пакистанские и российские эксперты в области искусственного интеллекта (ИИ) «способны творить чудеса». Об этом заявил в интервью ТАСС посол Пакистана в Москве Файсал Нияз Тирмизи.
«Я убежден, что эксперты с обеих сторон способны творить чудеса. Если посмотреть на громкие имена в сфере IT-технологий последних лет, то многие из этих специалистов — выходцы из Пакистана и Российской Федерации. Я верю, что благодаря огромному потенциалу пакистанской молодежи открывается перспективная область для совместной работы: страны могут не только способствовать взаимному и глобальному обогащению знаниями, но и выйти на мировой уровень, принося пользу всему человечеству. Поэтому я с большим нетерпением жду расширения взаимодействия между экспертами в области ИИ из Пакистана и России для совместной работы на этом захватывающем рубеже знаний, который уже стал частью мировой экономики и глобальной IT-архитектуры», — отметил он, рассказывая о перспективах сотрудничества двух стран в сфере ИИ.
Посол Пакистана также выразил уверенность, что за искусственным интеллектом стоит будущее. «Если взглянуть на события последних лет, становится очевидно, что именно ИИ стал ключевым направлением глобального сотрудничества. И Россия, и Пакистан обладают огромным потенциалом и множеством специалистов в сфере IT, и сейчас обе страны уделяют особое внимание искусственному интеллекту. Мы уже сотрудничаем с ассоциацией “РУССОФТ” в IT-сфере, и, разумеется, ИИ является неотъемлемой частью этого взаимодействия», — добавил Файсал Нияз Тирмизи.
16 июля в Шанхае было подписано соглашение об учреждении Всемирной организации сотрудничества в области ИИ. Его подписали представители 29 стран, включая Россию, КНР и Пакистан.
Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 по мск.