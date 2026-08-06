Посол в Москве рассказал о специалистах в области ИИ из РФ и Пакистана

«Я убежден, что эксперты с обеих сторон способны творить чудеса. Если посмотреть на громкие имена в сфере IT-технологий последних лет, то многие из этих специалистов — выходцы из Пакистана и Российской Федерации. Я верю, что благодаря огромному потенциалу пакистанской молодежи открывается перспективная область для совместной работы: страны могут не только способствовать взаимному и глобальному обогащению знаниями, но и выйти на мировой уровень, принося пользу всему человечеству. Поэтому я с большим нетерпением жду расширения взаимодействия между экспертами в области ИИ из Пакистана и России для совместной работы на этом захватывающем рубеже знаний, который уже стал частью мировой экономики и глобальной IT-архитектуры», — отметил он, рассказывая о перспективах сотрудничества двух стран в сфере ИИ.