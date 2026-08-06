Губернатор Индианы связал продление ЧС с ударами по НПЗ в РФ

Это уже пятое по счету продление энергетического чрезвычайного положения, первоначально объявленного Брауном еще в апреле текущего года. Ранее министр энергетики США Крис Райт уже отмечал, что атаки на российские НПЗ стали одним из значимых факторов, повлиявших на глобальное предложение дизельного топлива. По словам главы ведомства, возникшие перебои в поставках уже начали отражаться на ценах топлива на мировых рынках.