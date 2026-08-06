В Китай за месяц экспортировали 94 тысячи тонн зерна из Приморья

Основная часть экспорта пришлась на Китай. За месяц в страну отправили 94 тысячи тонн продукции, включая сою, кукурузу, горох, соевые бобы, ячмень, подсолнечный шрот и соевый жмых. В Республику Корея оформили 48,1 тысячи тонн груза. Туда отправили крупные партии пшеницы, кукурузы, ячменя и немного сои. Безопасность и качество всей продукции подтвердили лабораторные исследования в приморских центрах.