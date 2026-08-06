Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Китай за месяц экспортировали 94 тысячи тонн зерна из Приморья

В Республику Корея отправили крупную партию пшеницы.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье за июль на экспорт оформили 142 тысячи тонн зерна и продуктов его переработки. Грузы прошли проверку на соответствие требованиям стран-импортеров. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Основная часть экспорта пришлась на Китай. За месяц в страну отправили 94 тысячи тонн продукции, включая сою, кукурузу, горох, соевые бобы, ячмень, подсолнечный шрот и соевый жмых. В Республику Корея оформили 48,1 тысячи тонн груза. Туда отправили крупные партии пшеницы, кукурузы, ячменя и немного сои. Безопасность и качество всей продукции подтвердили лабораторные исследования в приморских центрах.

«Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора проконтролировано соответствие партий требованиям стран-импортеров. На экспортные партии выданы фитосанитарные сертификаты», — рассказали в ведомстве.

Вся проверенная продукция отправилась покупателям за рубеж без задержек.