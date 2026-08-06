Росстат вновь зафиксировал недельную дефляцию в России

Росстат вновь зафиксировал снижение потребительских цен в России. За период с 28 июля по 3 августа 2026 года дефляция составила 0,02%. Индекс потребительских цен составил 99,98%.
По данным ведомства, за прошедшую неделю сильнее всего подешевели овощи и фрукты — в среднем на 0,7%. В частности, снизились цены на капусту, картофель, морковь, томаты, свеклу и лук.
Одновременно выросла стоимость ряда товаров. Гречка подорожала на 1,4%, сахар — на 1,2%, куриное мясо — на 0,9% и пшено — на 0,6%. Также отмечен небольшой рост цен на рыбу, масло, рис, соль и хлеб.
Ранее KP.RU сообщал, что цены на бензин снизились в 23 регионах России. Наибольшее падение произошло в Марий Эл. Там топливо подешевело на 9,7 процента. В Воронежской области цена упала на 6,4 процента, а в Иркутской — на 6,2 процента.