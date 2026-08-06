Росстат вновь зафиксировал недельную дефляцию в России

Ранее KP.RU сообщал, что цены на бензин снизились в 23 регионах России. Наибольшее падение произошло в Марий Эл. Там топливо подешевело на 9,7 процента. В Воронежской области цена упала на 6,4 процента, а в Иркутской — на 6,2 процента.