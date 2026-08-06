Сеть книжных магазинов «Республика» сменила владельцев

До этого компания «Интел-руал» принадлежала гражданам Казахстана Александре Лютиковой и Айбеку Баймахану, которого СМИ связывали с казахстанской Aq Niet Group. То, что «Республика» ранее принадлежала Aq Niet Group, подтвердил «Ведомостям» и топ-менеджер крупной российской книжной сети. В 2020 году книжная сеть подавала заявление о банкротстве.