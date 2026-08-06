Хабаровск попал в тройку лидеров по количеству DDOS-атак в ДФО

— DDOS-атака — это удар по доступности ресурсов: сайты и сервисы перестают отвечать, клиенты не могут сделать заказ или получить услугу. Для бизнеса это оборачивается не только прямыми убытками от простоя, но и репутационными потерями — люди теряют доверие. Мы советуем подходить к защите комплексно: оценить свои слабые места, проверить инфраструктуру, обучить сотрудников и настроить технологическую защиту. У каждой компании свои возможности — кто-то справится внутренней командой, кому-то удобнее привлечь внешних экспертов. Главное — не забывать о превентивных мерах, потому что цена вопроса слишком высока — прокомментировала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.