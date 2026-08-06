Поток прибывающих на Хайнань иностранцев за полгода вырос на треть

Особо важным стимулом, который позволил существенно увеличить въездной поток на Хайнане — безвизовый режим, в том числе с Россией. Иностранцев прежде всего привлекают природные и климатические особенности острова — песчаные пляжи и тропические леса, а также его уникальная специфика в плане этнической культуры. В связи с постоянным развитием местной сферы услуг, появлением новых направлений для отдыха, поток туристов становится все более диверсифицированным. В частности, провинция приобретает все большую популярность в плане медицинского туризма.