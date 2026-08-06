Поток прибывающих на Хайнань иностранцев за полгода вырос на треть

ХАЙКОУ /Китай/, 6 августа. /ТАСС/. Поток прибывающих на остров Хайнань иностранных туристов в январе — июне увеличился примерно на треть в годовом исчислении. Об этом сообщила газета «Хайнань жибао».
По сведениям издания, число пассажиров, прибывших в самую южную провинцию из-за рубежа через международный аэропорт Феникс (курортный город Санья), за отчетный период выросло на 33% и достигло 630 тыс. человек. У аэропорта Мэйлань города Хайкоу (административный центр Хайнаня) аналогичная динамика, рост превысил 29% (около 875 тыс. человек).
Как отмечается, Хайнань занимает лидирующую позицию по темпам увеличения трансграничного пассажиропотока по сравнению с другими регионами Китая. Согласно официальной оценке, одновременно наблюдается оптимизация системы распределения международных маршрутов. Это стимулировало сотрудничество в области туризма, привело к росту турпотока примерно на 80% из ряда стран Западной Европы, включая Великобританию, Италию, Испанию и Швейцарию.
В то же время, как отмечается, основной контингент отдыхающих из-за рубежа на Хайнане — граждане РФ и других русскоязычных стран, а также государств Юго-Восточной Азии. В связи с этим наблюдается постоянное увеличение количества авиарейсов по восьми ключевым международным маршрутам, включая «Санья — Москва».
По состоянию на конец июня количество международных пассажирских и грузовых маршрутов Хайнаня достигло 89. Это позволяет провинции поддерживать регулярные контакты с 50 городами в 28 странах. Кроме того, остров связан со специальными административными районами КНР — Гонконгом и Макао. Как отмечается, эта транспортная сеть учитывает потребности регионального развития, интересы государства и бизнеса.
Особо важным стимулом, который позволил существенно увеличить въездной поток на Хайнане — безвизовый режим, в том числе с Россией. Иностранцев прежде всего привлекают природные и климатические особенности острова — песчаные пляжи и тропические леса, а также его уникальная специфика в плане этнической культуры. В связи с постоянным развитием местной сферы услуг, появлением новых направлений для отдыха, поток туристов становится все более диверсифицированным. В частности, провинция приобретает все большую популярность в плане медицинского туризма.