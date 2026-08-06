«Тепло отрезано, света нет»: дольщикам пришлось заселиться в недостроенный дом в Кокшетау

Дольщики ЖК пожаловались на постоянные проблемы со строительством. Они столкнулись с задержками, а теперь и с полной остановкой работ.
Сандугаш Алгазинова, купившая квартиру в этом ЖК два года назад, рассказала о ситуации. Она отметила, что на протяжении пяти лет люди ждут завершения строительства, а тепло и свет в домах отсутствуют. Застройщики не выходят на связь и игнорируют дольщиков.
В ЖК, состоящем из пяти домов, покупателям обещали комфортное жилье по выгодным ценам с заселением в 2022 году. Многие старались купить квартиры до возведения стен, но их ожидания не оправдались.
На данный момент построен только один дом на 72 квартиры, но внутренние работы не завершены, и нет электричества. Тем не менее, 20 семей уже заехали в этот дом, так как они давно выкупили жилье и не могут больше жить на съемных квартирах.
Во втором доме построен только каркас, а в остальных трех дело дошло только до фундамента. Чиновники уверяют, что до конца года жильцы первых двух домов смогут жить в комфорте.
Руководитель отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства акимата Кокшетау Бахтияр Шабданов заявил, что ситуация находится под контролем у акима города. Каждую среду в акимате проходят совещания, посвященные этому вопросу.