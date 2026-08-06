Готовность парка «Караси» в Иркутске составляет 50%

«Этот проект — самый долгий за мою депутатскую деятельность. Мы начинали лет десять назад. За это время совместно с мэрией провели инвентаризацию, поставили территорию на баланс муниципалитета, подготовили макет будущего парка. При активной поддержке жителей с большим отрывом победили в голосовании и теперь реализуем задумку. Иркутяне контролируют эту деятельность, высказывают замечания, которые совместно с подрядчиком будем устранять. Убежден, что к 1 октября мы получим комфортное место отдыха», — рассказал депутат городской Думы Александр Панько.