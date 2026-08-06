Готовность парка «Караси» в Иркутске составляет 50%

Работы проводят по президентской программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Специалисты оценивают его готовность в 50%.
«Ранее это была заброшенная территория. После того как в прошлом году идея жителей ее преобразить победила в народном голосовании, мы провели большую подготовительную работу. Вывезли мусор, очистили дно озера от свай, а прилегающее пространство — от аварийных деревьев. Сегодня работы идут в соответствии с графиком, и с каждым днем становится очевиднее облик будущего сквера. Надеюсь, что “Караси” станут любимым местом отдыха иркутян и пациентов госпиталя ветеранов», — отметила начальник управления ЖКХ комитета по управлению Свердловским округом администрации Иркутска Валентина Осипова.
На территории уже демонтировали старое покрытие, забетонировали тротуары, пространство под спортивную площадку и игровой комплекс, обустроили свайное основание для деревянного настила, смонтировали сети уличного освещения. Также установлены камеры видеонаблюдения.
По проекту здесь предусмотрены тропинки, вымощенные плиткой, и создание зоны для кормления уток. Центральным объектом станет детский игровой комплекс в форме карася, внутри которого установят оборудование в речной тематике.
Запланированы установка светодиодных светильников, арки с подсветкой, парковых скамеек и урн. Проведут озеленение: обустроят газоны, высадят деревья и кустарники, а также сделают площадку для выгула и дрессировки собак, сообщает пресс-служба администрации города.
«Этот проект — самый долгий за мою депутатскую деятельность. Мы начинали лет десять назад. За это время совместно с мэрией провели инвентаризацию, поставили территорию на баланс муниципалитета, подготовили макет будущего парка. При активной поддержке жителей с большим отрывом победили в голосовании и теперь реализуем задумку. Иркутяне контролируют эту деятельность, высказывают замечания, которые совместно с подрядчиком будем устранять. Убежден, что к 1 октября мы получим комфортное место отдыха», — рассказал депутат городской Думы Александр Панько.
Напомним, кроме парка «Караси» по президентской программе «Формирование комфортной городской среды» в этом году в Иркутске также благоустраивают экологическую тропу «Птичья гавань», «Сквер Будущего», Каштаковскую рощу, сквер имени Юрия Ножикова, территорию возле культурного центра Александра Вампилова, сквер в честь основателей Ивано-Матренинской детской клинической больницы.
«Все проекты стали победителями народного голосования, которое проходило в прошлом году. Это результат большой совместной работы иркутян, депутатского корпуса, общественных объединений, мэрии, подрядчиков. Я благодарен землякам за их желание создавать новое в нашем городе, за стремление принимать участие в реализации значимых инициатив», — прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.