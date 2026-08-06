В Приангарье собрали первые 40 тонн капусты раннеспелых сортов

Первыми уборку спелых вилков начали сельхозтоваропроизводители Иркутского округа. Там убрали первые 40 тонн белокочанной капусты с одного гектара площади. С поля раннеспелая капуста сразу поступает на прилавки магазинов.
«Всего в этом году в регионе капусту посадили на общей площади 273 га. Если погода не подведет, то осенью аграриям предстоит собрать 20 тысяч тонн этой культуры», — сказал заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Алексей Лобыцин.
Белокочанную капусту выращивают в семи районах Приангарья. Лидером по производству традиционно является Иркутский округ. В этом году овощную культуру там высадили на площади 174,5 га — это 64% от общей посевной площади капусты в регионе, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.
К основному сбору капусты овощеводы приступят в сентябре. Ее убирают как с помощью специальной техники, так и вручную.