В Приангарье собрали первые 40 тонн капусты раннеспелых сортов

«Всего в этом году в регионе капусту посадили на общей площади 273 га. Если погода не подведет, то осенью аграриям предстоит собрать 20 тысяч тонн этой культуры», — сказал заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Алексей Лобыцин.