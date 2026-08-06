МегаФон усилил 4G-сеть в угледобывающем районе Хабаровского края

В этих поселениях абоненты оператора активно пользуются мобильным интернетом. Здесь генерируется более 80% интернет-трафика в округе. Жители делают онлайн-покупки, заходят на цифровые государственные сервисы, пользуются банкингом, соцсетями и видеохостингами. Относительно прошлого года объем интернет-трафика на одного абонента в Чегдомыне и Новом Ургале вырос на 12%, а продолжительность телефонных разговоров на 40%.