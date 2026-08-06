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Новосибирцам ответили, как меньше платить за коммунальные услуги

Своевременные платежи позволят сэкономить на ЖКУ.

Источник: РИА "Новости"

Вице‑президент «Гильдии управляющих компаний в ЖКХ» Вера Москвина рассказала URA.RU, что своевременная оплата ЖКУ помогает избежать лишних трат — в частности, пеней и начислений по нормативу.

Эксперт обратила внимание на важный нюанс: если платежи идут через управляющую компанию, задержка перевода средств между УК и ресурсоснабжающей организацией может обернуться пенями — их в итоге придётся оплачивать потребителю.

Ещё один ключевой момент — передача показаний счётчиков. Если не передавать данные два месяца подряд, платёж рассчитают по нормативу — а это заметно дороже.