Fit Service рассказал о росте визитов китайских авто на российских СТО

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Количество обращений владельцев китайских авто в автосервисы РФ за шесть месяцев 2026 года увеличилось на 51% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составило 38,2 тыс. визитов. Об этом говорится в исследовании международной сети автосервисов Fit Service (материалы есть в распоряжении ТАСС).
«По данным Fit Service, по итогам 6 месяцев 2026 года на автосервисы сети пришлось 38 242 визита китайских автомобилей против 25 302 годом ранее. Таким образом, число машинозаездов выросло на 51% год к году», — сказано в исследовании.
При этом средний чек по китайским автомобилям по итогам первого полугодия составил 9,8 тыс. рублей, что на 5% больше, чем год назад. Как отметил директор направления по сопровождению партнеров Fit Service Дмитрий Самойлов, средний чек вырос незначительно, что говорит о преобладании плановых обслуживаний над дорогими ремонтами.
Среди машин, приезжающих на сервис, крупнейшую группу составляют автомобили в возрасте до трех лет — на них пришлось 57% визитов. На втором месте машины 4−5 лет (18%), на третьем — 6−9 лет (11,2%). При этом доля автомобилей 10−14 лет за год снизилась с 18% до 10%.
По данным исследования, доля китайских машин в общем числе машинозаездов возросла с 6% в 2025 году до 8%. Китайские автомобили впервые вошли в топ-5 стран по числу визитов на СТО после Японии, Кореи, Германии и США, опередив Францию.
Среди китайских марок по числу визитов лидируют Chery (23,1%), Haval (18,5%), Geely (16,8%), Changan (7%) и Lifan (5,1%). В десятку также вошли Exeed, Great Wall, Omoda, JAC и Jetour. В топ-10 моделей по машинозаездам вошли Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro Max, Haval F7, Geely Coolray, Geely Atlas и Geely Monjaro.