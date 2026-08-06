Fit Service рассказал о росте визитов китайских авто на российских СТО

Среди машин, приезжающих на сервис, крупнейшую группу составляют автомобили в возрасте до трех лет — на них пришлось 57% визитов. На втором месте машины 4−5 лет (18%), на третьем — 6−9 лет (11,2%). При этом доля автомобилей 10−14 лет за год снизилась с 18% до 10%.