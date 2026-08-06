Мегаферму с крупнейшей в Центральной Азии доильной установкой открыли на севере Казахстана

«Новый комплекс “СК Агро 2050” станет еще масштабнее — общее поголовье здесь достигнет 12 тысяч голов, а доильная установка на 100 голов является крупнейшей не только в Казахстане, но и во всей Центральной Азии», — отметил аким Северо-Казахстанской области.