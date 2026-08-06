Мегаферму с крупнейшей в Центральной Азии доильной установкой открыли на севере Казахстана

АСТАНА, 6 авг — Sputnik. Доильную «карусель» на 100 голов на крупной молочно-товарной ферме в Северо-Казахстанской области ввели в эксплуатацию, сообщили власти региона.
Торжественную церемонию запуска фермы «СК Агро 2050» провели в районе Магжана Жумабаева.
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«После выхода на проектную мощность предприятие будет производить до 150 тонн молока в сутки, став одним из крупнейших молочных комплексов не только Казахстана, но и Центральной Азии», — указывается в сообщении.
Общий объем инвестиций в проект составит около 30 млрд тенге, а его реализация позволит создать более 120 постоянных рабочих мест.
«Особую уникальность проекту придает крупнейшая в Центральной Азии доильная установка “Карусель” немецкого бренда GEA WESTFALIA на 100 голов, обеспечивающая высокую производительность, максимальный комфорт животных и полную цифровизацию производственного процесса», — отметили в акимате.
На ферме внедрены автоматизированная система управления стадом, цифровой контроль кормления, полностью компьютеризированный комбикормовый завод, а также интеллектуальные системы мониторинга здоровья животных.
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Автоматизированы практически все производственные процессы — от перемещения животных к доильному залу до охлаждения помещений в жаркий период.
«Сегодня Северо-Казахстанская область является безусловным лидером страны по внедрению современных технологий в молочном животноводстве. Из 118 молочно-товарных ферм региона уже более 50 работают в формате “умных” предприятий», — отмечается в сообщении.
Глава региона Гауез Нурмухамбетов рассказал, что на новой ферме Геннадия Зенченко содержится около 9 тысяч голов скота, из которых 3,6 тысячи составляют дойное стадо, где функционирует доильная аналогичная карусель того же бренда на 90 голов.
«Новый комплекс “СК Агро 2050” станет еще масштабнее — общее поголовье здесь достигнет 12 тысяч голов, а доильная установка на 100 голов является крупнейшей не только в Казахстане, но и во всей Центральной Азии», — отметил аким Северо-Казахстанской области.
На первом этапе уже построены коровник на 800 голов, современный молочный блок, помещение для содержания животных в сухостойный и родильный периоды на 550 голов, два телятника и высокотехнологичный комбикормовый завод.
«С начала года из Германии авиационным транспортом уже завезено 585 голов высокопродуктивного племенного скота. До конца года планируется поставка еще 660 голов из стран Европы», — сообщил главный технолог и управляющий МТФ «СК Агро 2050» Владимир Сергеев.
По его словам, современные цифровые технологии позволяют полностью контролировать процесс доения, состояние животных и качество продукции.
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«Животные чувствуют себя спокойно и самостоятельно заходят на доение. Все процессы максимально автоматизированы, а интеллектуальные системы мониторинга позволяют своевременно выявлять любые изменения состояния животных», — отметил Владимир Сергеев.
В регионе реализуются 44 инвестиционных проекта общей стоимостью 144,5 млрд тенге.
Новые проекты напрямую отвечают стратегическим задачам по увеличению доли переработанной сельскохозяйственной продукции до 70 процентов, укреплению продовольственной безопасности, созданию современной сырьевой базы для перерабатывающей промышленности и новых рабочих мест на селе.