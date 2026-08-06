В Омске мэрия подготовила правила для киосков на частной земле

Сейчас, как стало известно порталу Om1 Омск, Положение уже готово и проходит Оценку регулирующего воздействия. В нём, помимо условий установки (когда, кому и как подавать заявку, как отозвать её если киоск уже не нужен и т. д. ), описываются и требования к размещению самих павильонов.