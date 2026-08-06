В Омске мэрия подготовила правила для киосков на частной земле

Омская мэрия подготовила проект Положения о размещении торговых павильонов на частной территории. Решение о том, что киоски, которые владельцы ставят на собственных участках, нужно поставить под контроль, напомним, приняли ещё весной, однако на разработку необходимых документов потребовалось время.
Сейчас, как стало известно порталу Om1 Омск, Положение уже готово и проходит Оценку регулирующего воздействия. В нём, помимо условий установки (когда, кому и как подавать заявку, как отозвать её если киоск уже не нужен
Их несколько, и часть гарантирует, что новые объекты не будут ущемлять интересы простых пешеходов:
участок должен быть предназначен для торговли по градостроительным нормам; киоск должен быть размещён лицевой стороной к дороге; перед торговой точкой должно быть пространство для покупателей шириной не менее 1,2 метра, ставить вплотную к существующим тротуарам нельзя; внешний вид павилььона должен соответствовать требованиям, установленным мэрией для других подобных объектов; мобильные торговые точки при использовании не должны заставлять пешеходов выходить на дорогу.
Кроме того, отдельно запрещается устанавливать киоски в треугольниках видимости перекрёстков и переходов, в арках, на детских и спортивных площадках, цветниках и клумбах. То есть эти правила, например, могли бы спасти клумбу на перекрёстке Герцена и Фрунзе, которую уничтожили ради большого серого павильона.
Новые правила вступят в силу с 1 сентября, после чего у владельцев участков будет три месяца, чтобы зарегистрировать свои киоски и привести их к положенному внешнему виду.