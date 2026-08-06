Почему автолизинг не сработал в Казахстане и отменят ли программу

Эксперты также указывали на то, что физлицам лизинг оказался ненужным из-за высокой стоимости. Автоэксперт Алексей Алексеев отметил, что под понятием лизинга предложили еще одну форму автокредита, и интерес к такому продукту появится только в том случае, если он будет выгоднее классического займа.