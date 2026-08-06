Почему автолизинг не сработал в Казахстане и отменят ли программу

Запуск программы автолизинга для физических лиц состоялся в Казахстане в конце 2025 года. Этот инструмент был создан для того, чтобы дать казахстанцам более доступную альтернативу автокредитованию.
Особенности лизинга заключались в следующем: компания приобретала автомобиль и передавала его клиенту во временное пользование; гражданин платил за автомобиль в течение определенного времени; после окончания срока договора у автолюбителя было два варианта: вернуть машину лизингодателю или выкупить ее по остаточной цене.
Однако программа не получила широкой популярности по экономическим причинам. Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев сообщил, что с точки зрения законодательства препятствий для работы автолизинга не было, а неудачный запуск был связан именно с экономическими вопросами.
Арман Шаккалиев отметил, что на сегодняшний день нет необходимости вносить поправки в законодательство, и подчеркнул важность создания выгодных условий для клиентов. На уточняющий вопрос о снижении базовой ставки он ответил утвердительно.
Эксперты также указывали на то, что физлицам лизинг оказался ненужным из-за высокой стоимости. Автоэксперт Алексей Алексеев отметил, что под понятием лизинга предложили еще одну форму автокредита, и интерес к такому продукту появится только в том случае, если он будет выгоднее классического займа.
Также он указал, что программы лизинга обычно разрабатывают автосалоны, но в Казахстане к этому присоединяются банки, что повышает стоимость услуги.
По сообщению пресс-службы Министерства промышленности и строительства РК, полноценный запуск автолизинга для физлиц еще не произведен. Программа работала в декабре в пилотном режиме, после чего были выявлены недочеты.
Точных сроков запуска автолизинга пока не назвали, но в июле текущего года глава Минпромышленности и строительства сообщил, что условия программы пересматривают и поправки будут приняты в ближайшее время.
Президент ОЮЛ «Союз промышленных инвесторов Казахстана» Кайрат Еламанов указал, что ожидается принятие подзаконного акта, после чего будет объявлен полноценный запуск обновленного механизма.
Программа автолизинга находится на доработке, и ее привлекательность зависит от выгодных условий, которые должны сделать продукт интереснее для покупателя, чем традиционный автокредит.