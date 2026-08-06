Сколько денег тратится на содержание финрегулятора в Казахстане

Андрей Чеботарев отметил, что расходы на финрегулятор растут, и это необходимое условие для развития рынка. Банковский сектор стал одним из самых топовых работодателей Казахстана. Зарплаты риск-менеджеров, compliance-офицеров и финансовых аналитиков в банках составляют от 500 тысяч до нескольких миллионов тенге в месяц. Госорган с бюджетом около 10 млрд тенге не может позволить себе такие ставки, поэтому квалифицированные специалисты предпочитают работать в банках, а не регулировать их деятельность.