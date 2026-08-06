Сколько денег тратится на содержание финрегулятора в Казахстане

Национальный банк Казахстана опубликовал консолидированную финансовую отчетность за 2025 год. В документе содержится информация о доходах и расходах центрального банка страны. Среди различных показателей выделился пункт о финансировании деятельности Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), которое контролирует банки, страховые компании, микрофинансовые организации и фондовый рынок. АРРФР также защищает права потребителей финансовых услуг и следит за стабильностью финансовой системы.
В 2024 году на финансирование финрегулятора было выделено почти 8,7 млрд тенге, а в 2025 году — 17,5 млрд тенге, что в два раза больше. Это вызвало вопросы о причинах такого скачка расходов. Независимый аналитик и автор Telegram-канала FINANCE.KZ Андрей Чеботарев объяснил это изменениями в источнике финансирования АРРФР.
С 1 июля 2024 года финансирование деятельности АРРФР осуществляется за счет бюджета Национального Банка, тогда как ранее оно шло из государственного бюджета. Некоторые СМИ взяли сумму за полгода и указали ее как за весь год. Однако реальные расходы на поддержание деятельности финрегулятора оказались очень низкими по сравнению с показателями самого рынка.
Активы банковского сектора Казахстана без учета страховых компаний и МФО составляют около 70 трлн тенге, что эквивалентно 140 млрд долларов США. Бюджет АРРФР в 17,5 млрд тенге, финансируемый из средств Нацбанка, занимает лишь 0,025% от активов банковского сектора.
Андрей Чеботарев отметил, что расходы на финрегулятор растут, и это необходимое условие для развития рынка. Банковский сектор стал одним из самых топовых работодателей Казахстана. Зарплаты риск-менеджеров, compliance-офицеров и финансовых аналитиков в банках составляют от 500 тысяч до нескольких миллионов тенге в месяц. Госорган с бюджетом около 10 млрд тенге не может позволить себе такие ставки, поэтому квалифицированные специалисты предпочитают работать в банках, а не регулировать их деятельность.
Это создает структурный дисбаланс, в котором регулятор хронически слабее тех, кого он регулирует. В результате появляются практики, которые формально не нарушают правила, но вредят потребителям. Международный валютный фонд (МВФ) еще в 2024 году рекомендовал АРРФР стать финансово независимым и взимать сборы с поднадзорных организаций, как это делают SEC в США или FCA в Великобритании. Это позволит регулятору привлекать квалифицированных специалистов и платить им конкурентные зарплаты.
Для поддержания надежного финансового рынка Казахстану необходим сильный и квалифицированный регулятор. Однако из-за перекоса в финансировании в пользу банков больше нужных специалистов выбирают частные организации. Поэтому финансирование финрегулятора может расти для повышения его качества.
Большой бюджет не гарантирует приход нужных кадров в регулятор, но маленький бюджет гарантирует их отсутствие. Новый закон о банках говорит о росте квалификации АРРФР, что подчеркивает важность улучшения финансирования и условий работы для регулятора.