Прокуратура заставила управляющую компанию починить лифты во Владивостоке

Во Владивостоке прокуратура заставила управляющую компанию отремонтировать сломанные лифты в 20-этажном доме на Леонова. Оборудование долгое время не работало и представляло угрозу для жителей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».