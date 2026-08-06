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Из Красноярского края вывезли более 1,6 млн тонн зерна и масличных культур

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С января по июль 2026 года Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю проконтролировало вывоз более 1,6 млн тонн зерна, продуктов его переработки и масличных культур.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С января по июль 2026 года Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю проконтролировало вывоз более 1,6 млн тонн зерна, продуктов его переработки и масличных культур.

Объем экспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос более чем в два раза и составил 238,9 тыс. тонн. Наибольшую долю экспортных поставок составили пшеница (51,4 тыс. тонн), овес (43,3 тыс. тонн), ячмень (35,2 тыс. тонн), горох (28 тыс. тонн), рапс (23,3 тыс. тонн) и семена льна (4,4 тыс. тонн).

Основными зарубежными направлениями стали Китай, куда отправили 93,4 тыс. тонн зерна, 28 тыс. тонн гороха и 4,4 тыс. тонн семян льна, Монголия (36,4 тыс. тонн зерна) и Беларусь (23,3 тыс. тонн рапса).

В российские регионы за семь месяцев поставлено 1,34 млн тонн. Основными получателями стали Калининградская область, Краснодарский и Приморский края.

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