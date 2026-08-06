ЕАЭС не нужен импорт энергоресурсов извне — министр ЕЭК

Именно на решение этой задачи, по словам Кожошева, направлено формирование общих рынков электроэнергии, нефти и нефтепродуктов ЕАЭС, запуск которых ожидается в ближайшие несколько лет. Это должно обеспечить недискриминационный, равный доступ к энергоресурсам для всех субъектов хозяйствования на пространстве Союза.