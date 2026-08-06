ЕАЭС не нужен импорт энергоресурсов извне — министр ЕЭК

АСТАНА, 6 авг — Sputnik. В отличие от большинства региональных объединений мира ЕАЭС обладает значительной собственной энергетической базой, заявил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев.
Выступая на одной из сессий в рамках VIII Кыргызско-Российского экономического форума, министр сообщил, что на пять государств Союза приходится:
20% мировых запасов и добычи природного газа;
20% мировых запасов угля;
7% мировых запасов и 15% мировой добычи нефти;
около 5% мирового производства электроэнергии;
21% мировых запасов и 43% мирового производства урана.
При этом доля топливно-энергетического комплекса в промышленном производстве ЕАЭС превышает 30%.
«Союзу не требуется импорт базовых энергоресурсов извне, вопрос лишь в том, насколько эффективно мы выстроим механизмы их перераспределения внутри самого объединения», — заявил министр ЕЭК.
Именно на решение этой задачи, по словам Кожошева, направлено формирование общих рынков электроэнергии, нефти и нефтепродуктов ЕАЭС, запуск которых ожидается в ближайшие несколько лет. Это должно обеспечить недискриминационный, равный доступ к энергоресурсам для всех субъектов хозяйствования на пространстве Союза.
В целом последние месяцы наглядно показали уязвимость глобального энергетического рынка. Обострение ситуации на Ближнем Востоке неоднократно приводило к резкому росту нефтяных котировок за счет «премии за риск», которая, по экспертным оценкам, в отдельные периоды достигала 15−18% от докризисного уровня.
«Такая премия возникает быстро, но столь же быстро может исчезнуть, оставляя после себя не стабильность, а очередной виток волатильности», — подчеркнул Арзыбек Кожошев.
Он также напомнил, что весной 2026 года страны, зависящие от ближневосточных поставок, были вынуждены распечатать десятки миллионов баррелей стратегических резервов, а эксперты уже называют происходящее четвертым по счету крупным шоком предложения для мировой экономики — после пандемии COVID-19, геополитического кризиса и торговых войн 2025 года.
По оценке министра ЕЭК, Центрально-Азиатский регион особенно остро ощущает эту уязвимость: выраженная сезонность формирует значительный дефицит электроэнергии зимой, а базовые потребности в нефтепродуктах и природном газе во многом закрываются за счет внешних поставок.
Отдельное внимание он уделил транспортной сфере. Кожошев отметил, что на фоне трансформации глобальных цепочек поставок и переориентации торговли с моря на сушу, ЕАЭС и Центральная Азия благодаря географическому положению и транзитному потенциалу способны стать центральным элементом формирующейся транспортной архитектуры Евразии.
«Кризисы в ключевых морских узлах объективно переориентируют мировую торговлю на сушу, а ЕАЭС предлагает глобальному рынку надежную альтернативу благодаря предсказуемым административным условиям и скоординированному развитию транспортной отрасли», — подчеркнул министр ЕЭК.
Говоря о том, что требуется для эффективной логистики в этих условиях, Арзыбек Кожошев выделил цифровизацию, в частности пилотный проект применения электронной накладной e-CMR при международных автомобильных перевозках, а также дальнейшую координацию и гармонизацию законодательства.