В Новосибирске завершилось благоустройство улицы Кирова

В Новосибирске завершилось комплексное благоустройство улицы Кирова на участке от путепровода Октябрьской магистрали до входа в метро. Об этом в своем канале в «МАКС» рассказал мэр города Максим Кудрявцев.
300 метров пешеходной зоны полностью обновили. На основание из песка и щебня специалисты установили новые бордюры. Завершающим этапом стала укладка тротуарной плитки с мраморной крошкой, асфальтирование дорожек и обустройство газонов.
В рамках работ также отремонтировали 1,1 километра дорожного полотна. На все обновленные объекты действует четырехлетняя гарантия.