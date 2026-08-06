Названы модели-лидеры Lada по снижению цен на вторичном рынке в июле

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Отечественные модели Lada 2112, Lada Priora и Lada Kalina стали лидерами по снижению средней цены на вторичном рынке автомобилей в июле 2026 года, следует из исследования «Авито авто», материалы которого есть в распоряжении ТАСС.