Названы модели-лидеры Lada по снижению цен на вторичном рынке в июле

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Отечественные модели Lada 2112, Lada Priora и Lada Kalina стали лидерами по снижению средней цены на вторичном рынке автомобилей в июле 2026 года, следует из исследования «Авито авто», материалы которого есть в распоряжении ТАСС.
«Эксперты “Авито авто” подвели итоги июля на вторичном рынке автомобилей и выяснили, что лидерами по снижению средней цены стали отечественные модели Lada 2112, Lada Priora и Lada Kalina», — сказано в исследовании.
Средняя цена автомобиля с пробегом в июле составила 1,4 млн рублей. Lada 2112 подешевела на 8% (до 185 тыс. рублей), Lada Priora — также на 8% (до 330 тыс. рублей), Lada Kalina — на 7% (до 280 тыс. рублей).
В десятку лидеров по снижению цен также вошли Chevrolet Lacetti (-6%), Hyundai Accent (-5%), Chevrolet Aveo (-5%), Daewoo Nexia (-4%), Mitsubishi Lancer (-4%), Lada 2114 Samara (-4%) и Chevrolet Cruze (-3%).
«Спрос на вторичном рынке за июль вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито» Андрей Ковалев.
Самыми востребованными моделями за этот период стали Lada Granta, Lada Priora и Toyota Camry, добавил он.