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Названы модели-лидеры Lada по снижению цен на вторичном рынке в июле

Ими стали Lada 2112, Lada Priora и Lada Kalina, говорится в исследовании «Авито авто».

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Отечественные модели Lada 2112, Lada Priora и Lada Kalina стали лидерами по снижению средней цены на вторичном рынке автомобилей в июле 2026 года, следует из исследования «Авито авто», материалы которого есть в распоряжении ТАСС.

«Эксперты “Авито авто” подвели итоги июля на вторичном рынке автомобилей и выяснили, что лидерами по снижению средней цены стали отечественные модели Lada 2112, Lada Priora и Lada Kalina», — сказано в исследовании.

Средняя цена автомобиля с пробегом в июле составила 1,4 млн рублей. Lada 2112 подешевела на 8% (до 185 тыс. рублей), Lada Priora — также на 8% (до 330 тыс. рублей), Lada Kalina — на 7% (до 280 тыс. рублей).

В десятку лидеров по снижению цен также вошли Chevrolet Lacetti (-6%), Hyundai Accent (-5%), Chevrolet Aveo (-5%), Daewoo Nexia (-4%), Mitsubishi Lancer (-4%), Lada 2114 Samara (-4%) и Chevrolet Cruze (-3%).

«Спрос на вторичном рынке за июль вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито» Андрей Ковалев.

Самыми востребованными моделями за этот период стали Lada Granta, Lada Priora и Toyota Camry, добавил он.