«Известия» сообщили о сокращении крупного рогатого скота в 70 регионах

В материале газеты отмечается, что поголовье КРС сократилось в 70 регионах России. Наиболее заметное сокращение зафиксировано в северных регионах. На Чукотке оно составило 60%, в Мурманской области — 34%, в Ямало-Ненецком автономном округе — 24%, в Магаданской области — 19,7%, а в Хабаровском крае — 15,7%.