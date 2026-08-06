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«Известия» сообщили о сокращении крупного рогатого скота в 70 регионах

Это связано с перестройкой животноводческой отрасли и повышением ее эффективности, пишет газета.

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Сокращение поголовья крупного рогатого скота (КРС) в некоторых регионах связано с перестройкой животноводческой отрасли и повышением ее эффективности. Об этом «Известиям» сообщили в Министерстве сельского хозяйства России.

«Изменение численности поголовья КРС в сельхозорганизациях связано прежде всего со структурной перестройкой животноводческой отрасли и повышением ее эффективности. Хозяйства последовательно работают над улучшением генетики, селекции, кормовой базы и технологий содержания, что позволяет наращивать производство при меньшем поголовье», — пояснили изданию в минитерстве.

В материале газеты отмечается, что поголовье КРС сократилось в 70 регионах России. Наиболее заметное сокращение зафиксировано в северных регионах. На Чукотке оно составило 60%, в Мурманской области — 34%, в Ямало-Ненецком автономном округе — 24%, в Магаданской области — 19,7%, а в Хабаровском крае — 15,7%.

Тем не менее, в ряде регионов зафиксирован рост численности КРС. Наиболее заметная положительная динамика зафиксирована в Смоленской, Вологодской, Брянской, Рязанской, Ивановской, Тверской областей и республике Удмуртия.

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