«Туту» рассказал о снижении стоимости на проживание в пятизвездочных отелях РФ

«Пятизвездочные отели сильнее всех остальных типов размещения снизили цену за ночь. В первом полугодии 2026 года ночь в них стоила в среднем 15,6 тыс. рублей, это на 10,6% меньше, чем годом ранее. Средняя стоимость ночи по всем типам размещения за то же время снизилась на 2,8%», — говорится в сообщении.