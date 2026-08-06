«Туту» рассказал о снижении стоимости на проживание в пятизвездочных отелях РФ

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Стоимость суток проживания в пятизвездочных отелях России снизилась в среднем на 10,6% в первом полугодии 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщили ТАСС в сервисе путешествий «Туту».
«Пятизвездочные отели сильнее всех остальных типов размещения снизили цену за ночь. В первом полугодии 2026 года ночь в них стоила в среднем 15,6 тыс. рублей, это на 10,6% меньше, чем годом ранее. Средняя стоимость ночи по всем типам размещения за то же время снизилась на 2,8%», — говорится в сообщении.
По данным сервиса, ночь в четырехзвездочных отелях в первом полугодии стоила 8,2 тыс. рублей и подешевела на 1,8%. «Три звезды», наоборот, подорожали на 3,2%, до 5 тыс. рублей за ночь, отели от одной до двух звезд — на 3,4%, до 3,6 тыс. рублей.
Значительнее всего за год выросла цена ночи в отелях без звезд, на 10,3%. Ночь в них стоила почти 4,9 тыс. рублей и вплотную приблизилась к трехзвездочным отелям. Квартиры и апартаменты при этом подешевели на 6,5%, до 4 тыс. рублей за ночь, апарт-отели — на 2,9%, до 5,2 тыс. рублей.
«Спрос в верхнем сегменте проживания меняется, и отели меняют тарифы, чтобы удержать загрузку. В бюджетных категориях все наоборот: бронирований стало больше на 68%, а объектов только на 23%, и спрос обгоняет предложение. Пока этот разрыв сохраняется, цена в нижнем сегменте будет продолжать рост», — заявил директор по развитию отельного рынка компании Юрий Вьюшин.