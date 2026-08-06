«Апельсин» рассказал, когда россияне чаще делают покупки на маркетплейсах

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Большинство (85%) опрошенных жителей России совершают покупки на маркетплейсах в первый день после зачисления зарплаты. От этом сказано в исследовании платежного сервиса «Апельсин» (текст имеется в распоряжении ТАСС). В опросе приняли участие 1 тыс. респондентов.
«Большинство жителей страны (85%) покупают товары на маркетплейсах в первый же день после зачисления зарплаты. При этом 55% из них делают это время от времени, а 30% — регулярно», — сказано в тексте документа.
По данным аналитиков, чаще всего без чувства вины 41% россиян готовы потратить на себя в день зарплаты от 1 001 до 5 000 рублей, 27% — до 1 000 рублей, 24% — от 5 001 до 10 000 рублей, а 8% — более 10 000 рублей.
Как показали результаты опроса, в день получения зарплаты опрошенные в первую очередь оплачивают ЖКХ (73%) и покупают продукты (67%). Более половины респондентов (57%) откладывают часть дохода, 52% покупают что-то приятное для себя, а 30% закрывают долги.
Самую первую заработную плату жители страны чаще всего тратили на одежду и обувь (18%), подарок близким (16%) или посещение кафе или ресторана с друзьями (14%). При этом 36% уже не помнят, на что именно ушел их первый заработок.
Чувство финансовой свободы у 24% респондентов сохраняется примерно до середины месяца после зарплаты, у 20% — около недели, а у 15% — пару дней. Чаще всего опрошенным не удается сохранить часть заработка до конца месяца из-за неожиданных трат (57%), а также повседневных расходов (37%), спонтанных покупок (24%) и помощи близким (15%), отмечается в исследовании.