700 участников соберёт Сбер на Всероссийский слёт волонтёров в Красноярске

Финальный день слёта будет полевым, команда разделится на 5 активностей. Одна команда отправится на высадку 185 деревьев хвойных пород на острове Молокова и сделают свой вклад в первый этап благоустройства территории. Другая команда поможет в расчистке территории историко-культурного пространства «Казачья слобода», которое в дальнейшем планируется отреставрировать как объект архитектурного наследия. Одной из волонтёрских активностей станет «Граффити джем» — помощь в реставрации подпорной стены на центральной набережной, превращением её в уличную галерею для художников-граффитистов. Также ребята посетят Центр научного волонтёрства «Норникеля», который организует в рамках полевого дня Слёта игропрактику и благоустройство на тропе заповедника «Красноярские столбы». Часть команды отправится на уборку территории острова Татышев.