700 участников соберёт Сбер на Всероссийский слёт волонтёров в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 7 по 9 августа в Красноярске состоится III Всероссийский слёт волонтёров Сбера, на который соберутся более 700 волонтеров из России, Индии и Беларуси. В числе участников также корпоративные команды волонтёров предприятий Красноярского края и крупных российских компаний.
Мероприятие пройдет под слоганом «Энергия единства в сердце Сибири». Организаторы приготовили для участников большую программу: панельные дискуссии на актуальные вопросы развития волонтёрства и его влияния на общество, бизнес, человека, наследие для страны.
Финальный день слёта будет полевым, команда разделится на 5 активностей. Одна команда отправится на высадку 185 деревьев хвойных пород на острове Молокова и сделают свой вклад в первый этап благоустройства территории. Другая команда поможет в расчистке территории историко-культурного пространства «Казачья слобода», которое в дальнейшем планируется отреставрировать как объект архитектурного наследия. Одной из волонтёрских активностей станет «Граффити джем» — помощь в реставрации подпорной стены на центральной набережной, превращением её в уличную галерею для художников-граффитистов. Также ребята посетят Центр научного волонтёрства «Норникеля», который организует в рамках полевого дня Слёта игропрактику и благоустройство на тропе заповедника «Красноярские столбы». Часть команды отправится на уборку территории острова Татышев.
В преддверии Слёта Сбер собрал в Красноярске партнёров на круглый стол, где рассказал о значимости корпоративного волонтёрства для сотрудников и собственников компаний. Также за месяц до Слёта волонтёры Сбера запустили марафон добрых дел в Красноярском крае и провели более 50 активностей.
«В этом году Красноярск принимает Всероссийский Слёт волонтеров Сбера. Это большое событие для города, для людей, для нашего наследия. На мероприятии соберутся как представители волонтёрских движений Сбера из разных городов, так и волонтёры предприятий региона и страны. Мы вместе подискутируем на важные темы, поднимем актуальные вопросы и поделимся опытом. Волонтёры будут помогать восстанавливать объекты городского наследия, проводить уборку территорий парков и скверов, что особенно важно в преддверии 400-летия нашего города», — сообщил управляющий Красноярским отделением Сбера Александр Нуйкин.
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