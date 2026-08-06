hh.ru: в Петербурге сильнее всего выросли зарплаты в сфере добычи сырья

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Сфера добычи сырья оказалась в лидерах по темпам роста зарплат в Петербурге, говорится в исследовании hh.ru, подготовленном специально для ТАСС.
«Среди профессиональных сфер наиболее заметный рост предлагаемых зарплат за год в Петербурге зафиксирован в добыче сырья — медианная предлагаемая заработная плата здесь увеличилась на 25%, до 125 066 рублей», — говорится в исследовании.
Далее следуют сельское хозяйство, административный персонал, медицина, фармацевтика и стратегия, инвестиции, консалтинг.
В топ-10 профессиональных сфер по темпам роста предлагаемых зарплат также вошли юристы (+11%, до 99 358 рублей), производство, сервисное обслуживание (+10%, до 110 000 рублей), строительство и недвижимость (+9%, до 114 970 рублей), розничная торговля (+9%, до 76 242 рублей), транспорт, логистика и перевозки (+9%, до 110 424 рублей) и спортивные клубы, фитнес, салоны красоты (+9%, до 102 158 рублей).
Самые высокие зарплаты.
Среди отдельных профессий самые высокие зарплаты в Петербурге работодатели готовы предложить руководителям группы разработки, коммерческим директорам, геологам — медианная предлагаемая заработная плата для этих специалистов составила по 250 тыс. рублей. Далее следуют системные аналитики (201 тыс. рублей).
В июле 2026 года медианная предлагаемая заработная плата в вакансиях Санкт-Петербурга составила 92 622 рубля. Это на 6 135 рублей, или на 7%, больше, чем годом ранее. В июле 2025 года показатель составлял 86 487 рублей.
«На рынке труда Петербурга преобладают вакансии с полной занятостью. За год медианная предлагаемая заработная плата по таким вакансиям выросла на 7% и достигла 93,6 тыс. рублей. При этом самые высокие зарплатные предложения работодатели по-прежнему делают вахтовым сотрудникам: медианная предлагаемая заработная плата в этом сегменте летом 2026 года составила 179,4 тыс. рублей, практически не изменившись по сравнению с прошлым годом», — отметила директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.