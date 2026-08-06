hh.ru: в Петербурге сильнее всего выросли зарплаты в сфере добычи сырья

«На рынке труда Петербурга преобладают вакансии с полной занятостью. За год медианная предлагаемая заработная плата по таким вакансиям выросла на 7% и достигла 93,6 тыс. рублей. При этом самые высокие зарплатные предложения работодатели по-прежнему делают вахтовым сотрудникам: медианная предлагаемая заработная плата в этом сегменте летом 2026 года составила 179,4 тыс. рублей, практически не изменившись по сравнению с прошлым годом», — отметила директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.