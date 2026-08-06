Эксперт Прохоров рассказал, когда спрос на мощные ПК достигает пика

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Максимальный спрос на мощные игровые компьютеры приходится на первые две-три недели после выхода крупных игр, когда пользователи оценивают производительность своих устройств и принимают решение об их обновлении. Об этом ТАСС сообщил директор по маркетингу одного из крупнейших российских производителей игровых компьютеров HYPERPC Ринат Прохоров.
«Пик продаж — последние дней десять до релиза и первые две-три недели после него, причем вторая часть даже больше первой. Человек уже запустил игру и увидел реальную частоту кадров у себя, разговор из абстрактного становится предметным», — сказал Прохоров.
По его словам, первая волна интереса начинается после публикации системных требований игры, обычно за полтора-два месяца до выхода. Пользователи проверяют, соответствует ли их компьютер новым требованиям, после чего часть из них начинает планировать покупку или модернизацию техники.
Прохоров отметил, что крупные игровые релизы не создают новый спрос, а лишь становятся поводом для покупки компьютера теми, кто уже задумывался об обновлении. При этом заметный рост продаж вызывают только проекты, которые существенно повышают требования к производительности устройств.