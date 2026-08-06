В Уфе средняя цена новой квартиры выросла в июле на 4%

Возможно, повышение спроса и цен в июле связано с ожидаемым в октябре увеличением процента по ипотеке для семей с одним ребенком и для столичных регионов. Также сыграли роль эффект отложенного спроса и снижение ключевой ставки: не исключено, что покупатели наконец поверили в возможность рефинансирования ипотеки в недалеком будущем, комментируют эксперты.